EYT'den sonra kademeli emeklilik geliyor! Şartlar belli oldu
Hükümet, kademeli emeklilik sistemi için çalışma yürütüyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanları kapsayacak düzenlemenin yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Peki kademeli emeklilik sisteminde hangi şartlar aranacak? İşte kulislere yansıyan bilgiler...
Hükümete yakın kanallardan A Para tarafından düzenlemedeki son durum aktarılırken, uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanmaya başladı.
Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı.
EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.
EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.