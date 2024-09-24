EYT'den sonra kademeli emeklilik geliyor! Şartlar belli oldu

Türkiye'de 1999 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartını getirmiş ve bu durum birçok sigortalının emekliliklerini ertelemesine yol açmıştı. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen yaş haddine takıldıkları için emekli olamayanlar, bu durumdan olumsuz etkilenmişti.