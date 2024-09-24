EYT'den sonra kademeli emeklilik geliyor! Şartlar belli oldu
AK Parti iktidarı kademeli emeklilik sistemi için kolları sıvadı. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanları kapsayacak düzenlemenin yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Peki kademeli emeklilik sisteminde hangi şartlar aranacak? İşte kulislere yansıyan bilgiler...
Türkiye'de 1999 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartını getirmiş ve bu durum birçok sigortalının emekliliklerini ertelemesine yol açmıştı. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen yaş haddine takıldıkları için emekli olamayanlar, bu durumdan olumsuz etkilenmişti.
Kademeli emeklilik yasası henüz netleşmiş olmasa da, milyonlarca kişi bu konuda yapılacak düzenlemeleri yakından takip ediyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan ve EYT kapsamına girmeyen çalışanların gündeminden düşmüyor.
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, emeklilik koşullarının kendilerine haksızlık yarattığını düşünerek tepki gösteriyor. Özellikle, "1 güne 17 yıl" sloganıyla dile getirdikleri adaletsizlik duygusunu ifade ediyorlar. Talepleri, yaş şartının sigorta giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve mevcut 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılması. Bu grup içinde, 23 yıldır çalışıp yaklaşık 9 bin prim günü ödeyen birçok kişi, emeklilik hakkı istiyor. Bazıları ise çalışmaya devam etme arzusunda, ancak kademeli emeklilik uygulamasının hak tanımasını talep ediyorlar.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde değişiklik sinyali vererek "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım” sözleri heyecan yarattı.