EYT'den yararlanacaklar dikkat: Son 3 gün...

Asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik artış, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanması maliyetlerini de artıracak. Hizmet borçlanması yapmak isteyenler ocak ayından itibaren daha fazla prim ödeyecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) başta olmak üzere yakın zamanda askerlik ve doğum borçlanması yapması gerekenlerin artıştan etkilenmemek için yıl sonuna kadar zamanları bulunuyor.