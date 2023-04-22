EYT'liler dikkat! İlk maaş için bunu yapmak şart...

Emeklilik için başvuru yapan ve merakla aylığının hesaplanmasını bekleyen EYT’liler dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılan milyonların çoğu düzenlemenin hayata geçtiği 3 Mart tarihinden itibaren başvurusunu yaptı. SGK’larda sadece geçtiğimiz yıl 340 bin kişinin emekli aylığı bağlanırken bu yıl 1,5 ayda 600 binin üzerinde kişinin emekli aylığı bağlandı. Kimi ilk emekli maaşını aldı, kimi ise hala bekliyor.