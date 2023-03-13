EYT'liler dikkat! Milyonları ilgilendiren EYT'de yeni sorun ortaya çıktı
İşverenler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası işçi ve işveren arasında yeni bir sorun ortaya çıktı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), kanunun çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, işçi ve işveren arasında bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı.
Konuya ilişkin konuşan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, iş dünyasındaki yükü azaltmak üzere hükumetin hazırladığı Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketindeki EYT çerçevesinde kıdem tazminatı kefalet hacminin 50 milyar TL’ye çıkarılmasının olumlu bir tavır olduğunu ancak KGF sürecinin firmalar ve işveren arasında bazı sorunlar çıkarabileceğini gördüklerini söyledi.
"BİRÇOK İŞVEREN KREDİ SORUNU YAŞIYOR"
Akar, firmaların bu çerçevede ciddi bir ödeme yükünün altına girdiğini ve birçok işverenin bankalarla kredi sorunu yaşadığını belirterek, hükumetin bu ödemeyi işveren ile işçi arasında yasal bir anlaşma ile taksitlendirmesi gerektiğine değindi.
EYT DÜZENLEMESİ SONRASI TAKSİTLE ÖDENECEK BİR YAPI KURULMALI
Akar, EYT'de kıdem tazminatı sürecinin bankalar üzerinden yapıldığını kaydederken, KGF olmadan işçi ve işveren arasında taksitle ödenecek bir yapının kurulmasını gerektiğine dikkat çekti.