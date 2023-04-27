EYT'liler şimdi de zamma takıldı! EYT'liye düşük maaş uyarısı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından en düşük emekli maaşını işaret ederek EYT'lilere kötü haberi verdi...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi son hamlesi en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi oldu.
Emekli maaşlarına yapılan zam öncesi konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı" dedi.
EYT'linin en düşük emekli maaaşının 7 bin 500 TL'ye çıktığı düzenlemenin ardından YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, zam sonrası diğer emekli maaşlarına dikkat çekti.
"En düşük emekli maaşına yüzde 115 zam yapıldığını" dile getiren Erdursun, "Aynı oranda zam EYT'liye yansısaydı, bu kişinin emekli aylığı 24 bin 100 TL olacaktı" dedi.