EYT'lilerin beklediği müjdenin ilk adımı atıldı

HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) NEDİR?

Kamu çalışanlarının emeklilik sürelerini, çalışma sürelerinin takip edildiği bir sistemdi. Dün yayınlanan genelge ile beraber 15 Kasım’dan itibaren Hizmet Takip Sistemi üzerinden emeklilik işlemlerinin yapılacağı Sayın Cumhurbaşkanının imzasıyla bir genelge ile yayımlandı. Artık kamu kurumunda çalışan vatandaşlarımız posta yoluyla göndermek yerine Hizmet Takip Progamı üzerinden bilgi ve belgeleri aktarabilecek. Bu işlemlerin daha hatasız olmasına yol açacak. Bunun EYT ile ilgili bir ön hazırlık olduğunu da söyleyebiliriz. Hem özel sektör çalışanları hem kamu çalışanlarının EYT ile ilgili bir emeklilik söz konusu. Bunun EYT ile ilgili bir ön hazırlık olduğunu da söyleyebiliriz. Hem özel sektör çalışanları hem kamu çalışanlarının EYT ile ilgili bir emeklilik söz konusu.