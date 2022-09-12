EYT'lilerin beklediği müjdenin ilk adımı atıldı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emekli olabilmesinin önünü açacak düzenleme için geri sayım sürerken, Vergi Uzmanı Muhammet Bayram canlı yayında emeklilik başvurularındaki yeni HİTAP düzenlemesinin EYT'lilerin beklediği müjdenin ilk adımı olduğunu açıkladı.
Emeklilik başvuruları ile ilgili yeni gelişme! SGK'ya aktarılacak. 15 Kasım'da resmen değişiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların emeklilik başvuru onay ve diğer bilgi ile belgeleri 15 Kasım tarihinden itibaren sadece Hizmet Takip Programı üzerinden SGK’ya aktaracak.
Kamu kurumlarında çalışanların emeklilik işlemlerini gerçekleştirebileceği yeni uygulama Hizmet Takip Programı (HİTAP) 15 Kasım tarihinde başlıyor. Peki bu uygulama ne gibi kolaylıklar getiriyor, HİTAP nedir? Özel sektörde çalışanları için de böyle bir uygulama getirilecek mi, EYT düzenlemesinde son durum ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Vergi Uzmanı Muhammet Bayram CNN Türk canlı yayınında anlattı. Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) NEDİR?
Kamu çalışanlarının emeklilik sürelerini, çalışma sürelerinin takip edildiği bir sistemdi. Dün yayınlanan genelge ile beraber 15 Kasım’dan itibaren Hizmet Takip Sistemi üzerinden emeklilik işlemlerinin yapılacağı Sayın Cumhurbaşkanının imzasıyla bir genelge ile yayımlandı. Artık kamu kurumunda çalışan vatandaşlarımız posta yoluyla göndermek yerine Hizmet Takip Progamı üzerinden bilgi ve belgeleri aktarabilecek. Bu işlemlerin daha hatasız olmasına yol açacak. Bunun EYT ile ilgili bir ön hazırlık olduğunu da söyleyebiliriz. Hem özel sektör çalışanları hem kamu çalışanlarının EYT ile ilgili bir emeklilik söz konusu. Bunun EYT ile ilgili bir ön hazırlık olduğunu da söyleyebiliriz. Hem özel sektör çalışanları hem kamu çalışanlarının EYT ile ilgili bir emeklilik söz konusu.
HANGİ SIKINTILARI ÇÖZECEK?
Bilgi, belge ve dökümasyonların posta yolu ile değil de elektronik olarak gönderilmesi sağlanacak HİTAP programı ile emeklilik işlemleri hızlı ve tarafsız bir şekilde yapılabilecek. EYT kanunu çıktığı andan itibaren birden vatandaşlarımız emeklilik işlemleri için SGK’ya akın edecekler. Aynı şekilde devlet memuru vatandaşlarımızın emekli olabilmeleri için HİTAP sistemi getirildi. EYT kapsamında ve emeklilik kapsamında olan kişiler için de HİTAP sistemine benzer bir sistem açılacaktır.