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Eyvah! Çorum'da 10 günlük su kaldı

Çorum'da kente su sağlayan barajlarda su seviyesi ciddi oranda azaldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sadece 10 günlük su kaldığını belirterek tasarruf çağrısı yaptı.

Çorum'a su sağlayan 3 baraj Hatap, Çomar ve Yeni Hayat kurumak üzere.

Barajların su seviyesindeki düşüş, tehlikeli boyuta ulaştı.

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi.

Çorum'da son dönemde yağışların yetersiz olması kenti kuraklıkla karşı karşıya getirdi.

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En önemli su kaynakları alarm vermeye başladı..

Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküpe geriledi.

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Belediye Başkanı Aşgın, "Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır" şeklinde konuştu.

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