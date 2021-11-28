Eyvah! Çorum'da 10 günlük su kaldı
Çorum'da kente su sağlayan barajlarda su seviyesi ciddi oranda azaldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sadece 10 günlük su kaldığını belirterek tasarruf çağrısı yaptı.
Çorum'a su sağlayan 3 baraj Hatap, Çomar ve Yeni Hayat kurumak üzere.
Barajların su seviyesindeki düşüş, tehlikeli boyuta ulaştı.
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi.
Çorum'da son dönemde yağışların yetersiz olması kenti kuraklıkla karşı karşıya getirdi.
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En önemli su kaynakları alarm vermeye başladı..
Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküpe geriledi.
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Belediye Başkanı Aşgın, "Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır" şeklinde konuştu.
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