Eyvah! Koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu
Bilim insanları, Asya'da yeni bir Covid varyantı tespit etti. Yeni varyantın 113 farklı mutasyona sahip olduğu ve şimdiye kadarki en çok mutasyona uğramış Covid-19 versiyonu olduğu belirlendi.
Mustasyona uğramış Delta varyantı Endonezya, Jakarta'daki bir hastada keşfedildi.
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Yeni varyant, 113 farklı mutasyona sahip ve bunlardan 37'si virüsün insanlara tutunmak için kullandığı kısım olan başak proteinini etkiliyor.
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Yeni suş, karşılaştırmalı olarak yaklaşık 50 mutasyona sahip olan Omicron varyantı ile "en aşırı varyant" olarak etiketlendi.
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Temmuz ayı başlarında küresel bir Covid veri tabanına sunulmadan önce bir kronik enfeksiyon vakasından kaynaklandığına inanılıyor.
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