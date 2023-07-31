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Eyvah! Koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu

Bilim insanları, Asya'da yeni bir Covid varyantı tespit etti. Yeni varyantın 113 farklı mutasyona sahip olduğu ve şimdiye kadarki en çok mutasyona uğramış Covid-19 versiyonu olduğu belirlendi.

Eyvah! Koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu - Resim: 1

Mustasyona uğramış Delta varyantı Endonezya, Jakarta'daki bir hastada keşfedildi.

 

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Eyvah! Koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu - Resim: 2

Yeni varyant, 113 farklı mutasyona sahip ve bunlardan 37'si virüsün insanlara tutunmak için kullandığı kısım olan başak proteinini etkiliyor.

 

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Eyvah! Koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu - Resim: 3

Yeni suş, karşılaştırmalı olarak yaklaşık 50 mutasyona sahip olan Omicron varyantı ile "en aşırı varyant" olarak etiketlendi.

 

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Eyvah! Koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu - Resim: 4

Temmuz ayı başlarında küresel bir Covid veri tabanına sunulmadan önce bir kronik enfeksiyon vakasından kaynaklandığına inanılıyor.

 

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