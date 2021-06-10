Ezber bozan açıklama! Korona virüsle ilgili o iddia şehir efsanesi çıktı
2019 aralık ayından bu yana dünya genelinde 3 milyon 778 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsün kaynağına yönelik araştırmalar devam ediyor. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan yeni bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
2019 yılında aralık ayında başlayan ve aradan geçen zamanda bütün dünyayı saran Kovid-19 salgını 4 milyona yakın can kabına yol açtı ve dünya çapında 180 milyona yakın insana bulaştı.
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Salgın ilk ortaya çıktığı günlerde Çin'den gelen bu fotoğraflar tüm dünyanın kanını dondurmuş, bu korku gerçeğe dönüşerek dünyayı esir almıştı.
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Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası bir yandan aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken bir yandan da virüsün kökeni ve ne şekilde yayıldığıyla ilgili araştırmalar yapıyor.
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ABD'nin uzun süredir Çin'i suçladığı, Vuhan'daki Viroloji laboratuvarını işaret ettiği 'sızıntı' teorisi son günlerde yeniden tartışmaların odağında yer alıyor.
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