Ezber bozan keşif: ''Kont Drakula'' vegan çıktı

Vlad Drakula olarak da bilinen Vlad Tepes, 1448'den 1477'deki ölümüne kadar üç kez Eflak'ın hükümdarlığını yaptı. Daha sonra İStoker'ın 1897 tarihli Drakula romanındaki ünlü vampir kontuna ilham kaynağı oldu.