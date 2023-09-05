Ezber bozan keşif: ''Kont Drakula'' vegan çıktı
Kont Drakula'ya ilham veren Eflak prensi Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad Tepes'in vegan olduğu ortaya çıktı.
İrlandalı yazar Bram Stoker'ın kurgusal karakterinin 15. yüzyılda yaşamış Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen Vlad Tepes adlı Romen imparatordan esinlenildiğine inanılıyor.
Ortaçağ prensi, düşmanlarını tahta kazıklara oturtmaktan hoşlanıyordu. 500 yıl sonra Kazıklı Voyvoda’nın el yazısıyla yazdığı bazı mektupların bilimsel analizi, onun sadece bitki bazlı yemekler yemiş olabileceğini gösterdi.
Vlad Drakula olarak da bilinen Vlad Tepes, 1448'den 1477'deki ölümüne kadar üç kez Eflak'ın hükümdarlığını yaptı. Daha sonra İStoker'ın 1897 tarihli Drakula romanındaki ünlü vampir kontuna ilham kaynağı oldu.
KAN, TER, PARMAK ÜZÜ VE TÜKÜRÜK ÖRNEKLERİ ALINDI
İspanya’da yer alan Katalanya Üniversitesi’nden bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında Vlad Tepes’in yazdığı mektuplardan “tarihi biyomoleküller” aldı. Ekip, Stoker'ın Drakula'sının yayınlanmasından tam 125 yıl sonra, bu yılın Mayıs ayında bir mektuptan kan, ter, parmak izi ve tükürük örnekleri çıkardı.