Ezgi Mola bebeğini ilk kez paylaştı

Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti. Aksaklı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.