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  4. Fabrika alev topuna dönüştü!

Fabrika alev topuna dönüştü!

Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü...

Fabrika alev topuna dönüştü! - Resim: 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 10. Cadde üzerindeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 

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Fabrika alev topuna dönüştü! - Resim: 2

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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Fabrika alev topuna dönüştü! - Resim: 3

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin arasından yükselen dumanlarda gökyüzünü kapladı.

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Fabrika alev topuna dönüştü! - Resim: 4
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