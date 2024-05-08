Fabrika sahibinin feci ölümü: Pres makinesine sıkışıp can verdi

İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası İzmit'te Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.