için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrikada sabaha karşı büyük yangın çıktı.

Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

1 / 13
Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Art arda patlamaların yaşandığı fabrika alevler içinde kaldı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi

2 / 13
Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

. Yandaki fabrikalara sıçrama ihtimali olan yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. 

3 / 13
Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4
4 / 13