Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev bir anda tüm fabrikayı sararken yangını söndürme çalışmaları saatlerce sürdü.
İHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde Mersin'in Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve TOMA araçları yangına müdahaleye başladı.
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Müdahale sırasında bir kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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Adana'dan da itfaiye ve AFAD'ın desteğe geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonunda söndürüldü, soğutma çalışmaları bitti.
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