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  4. Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev bir anda tüm fabrikayı sararken yangını söndürme çalışmaları saatlerce sürdü.

Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

İHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde Mersin'in Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve TOMA araçları yangına müdahaleye başladı.

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Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Müdahale sırasında bir kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 

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Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4

Adana'dan da itfaiye ve AFAD'ın desteğe geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonunda söndürüldü, soğutma çalışmaları bitti.

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