  4. Fabrikada doğalgaz patlaması: Facia kılpayı atlatıldı!

Konya'da bir un fabrikasında doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayın şokuyla fenalaşan 1 işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10438 Sokak'ta bulunan Meram Un Fabrikasında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın içerisindeki bir bölümde gaz sıkışması sonucu parlama meydana geldi. ldı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, polis olay yeri ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. 

