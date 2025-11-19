Fabrikada doğalgaz patlaması: Facia kılpayı atlatıldı
Konya'da bir un fabrikasında doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayın şokuyla fenalaşan 1 işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10438 Sokak'ta bulunan Meram Un Fabrikasında meydana geldi.
1 / 8
Edinilen bilgiye göre, fabrikanın içerisindeki bir bölümde gaz sıkışması sonucu parlama meydana geldi. ldı.
2 / 8
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 / 8
Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, polis olay yeri ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
4 / 8