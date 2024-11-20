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Fabrikada kimyasal sızıntı kabusu: Çok sayıda işçi hastanelik oldu

Bursa'nın Orhagazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahanesindeki kimyasal sızıntıdan etkilenen 15 işçi hastanelik oldu.

Kaynak: DHA
Fabrikada kimyasal sızıntı kabusu: Çok sayıda işçi hastanelik oldu - Resim: 1

Orhangazi ilçesi Gölyolu Harmansazı mevkiinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde saat 10.00 sıralarında kimyasal sızıntı meydana geldi. Yoğun duman fabrikanın etrafını sararken, ihbarla fabrikaya itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Fabrikada kimyasal sızıntı kabusu: Çok sayıda işçi hastanelik oldu - Resim: 2

Gazdan etkilenen 15 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerinde tedaviye alındı. 

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Fabrikada kimyasal sızıntı kabusu: Çok sayıda işçi hastanelik oldu - Resim: 3

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Bölümü’nde gözlem altında tutulan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Fabrikada kimyasal sızıntı kabusu: Çok sayıda işçi hastanelik oldu - Resim: 4

Bu arada bin 150 işçinin çalıştığı fabrika tahliye edildi. Üretimin durdurulduğu fabrikada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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