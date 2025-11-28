Fabrikada korkunç olay: 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler M.A. ve T.O., 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.