Fabrikada korkunç olay: 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü
Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler M.A. ve T.O., 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.
1 / 5
İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 / 5
Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.
3 / 5
İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
4 / 5