  4. Fabrikada korkunç olay: 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA/İHA
Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler M.A. ve T.O., 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.

İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı. 

İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

