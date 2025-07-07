Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Y.G. ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada G. ve 4 işçi yaralandı.