Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var
Aksaray'da su depolama tankı üreitmi yapan fabrikada meydana gelen patalamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Y.G. ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada G. ve 4 işçi yaralandı.
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İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 çocuğundan biri de aynı fabrikada çalışan 3 yıllık işçi G., sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
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Yaralı 3 işçi de ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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