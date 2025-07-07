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Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da su depolama tankı üreitmi yapan fabrikada meydana gelen patalamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Y.G. ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada G. ve 4 işçi yaralandı. 

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Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 çocuğundan biri de aynı fabrikada çalışan 3 yıllık işçi G., sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. 

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Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Yaralı 3 işçi de ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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