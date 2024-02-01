Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada silahla basan saldıganlar içerdekileri rehin aldı. Fabrikadaki rehinelerden ilk görüntüler geldi.
Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi.
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Şüpheliler iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.
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Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.
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