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Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada silahla basan saldıganlar içerdekileri rehin aldı. Fabrikadaki rehinelerden ilk görüntüler geldi.

Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! - Resim: 1

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

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Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! - Resim: 2

Şüpheliler iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.

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Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

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Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! - Resim: 4

Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

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