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Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü

Bursa'da bir fabrikanın bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü.

Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü - Resim: 1

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kumaş boyama fabrikasının baca kısmında yangın çıktı. 

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Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü - Resim: 2

Alevlerin gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar hemen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekiplerine haber verdi.

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Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü - Resim: 3

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri baca kısmında çıkan yangına hemen müdahale etti.

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Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü - Resim: 4

Yangın fabrikayı sarmadan kısa sürede söndürülürken büyük bir faciadan dönüldü. 

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