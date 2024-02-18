Facia göz göre göre gelmiş! Çatlaklar delil olarak sayıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları delil olarak sayıldı.
İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ediyor.
Maden faciasını ilişkin ön bilirkişi raporu, yetkililerin çatlakları bilmeleri ve uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadığını ortaya koydu.
Bu kapsamda toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı.
Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.
"İŞÇİLERİN TAHLİYE EDİLDİĞİ DOĞRU"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasının bulunduğu bölgede basın açıklaması sırasında bir gazetecinin, olay günü işçilerin çatlağı tespit ettiği ve yetkilileri uyardığı, ardından tahliyenin yapıldığı bilgisinin doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Bu yönde bize de burada iletilen bilgi var. Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru ve sonra bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru." ifadelerini kullanmıştı.