Faciaya ramak kala... Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Fren yerine gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve daha sonra akaryakıt istasyonuna dalan lüks araç sürücüsü S.T., kaza sonrası şoka girdi. Kazayı yara almadan atlatan kadın sürücüyü ise kaza sonrası olay yerine gelen yakınları güçlükle sakinleştirdi.