Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu

Erzurum'un Oltu ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, bir ailenin yaşadığı evin önüne düştü. B.Y., balkonun büyük bölümününün yıkıldığını belirterek, "Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz" dedi.