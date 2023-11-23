Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu

Evli ve 3 çocuk babası B.Y., "Uyuyorduk. Evimiz beşik gibi sallanınca deprem oluyor diye uyandık. Eşim, kızlarım N.(23), S.(21) ve N.(12) dışarı çıktık. Evin dış kapısının önündeki balkonda, dağdan kopup gelen büyük bir kaya duruyordu. Balkonun büyük bir bölümünü yıkarak durmuş. Eve isabet etse hepimiz ölürdük. Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz. Gece artık bize uyku yok. Düşen, neredeyse otomobil büyüklüğündeki kayanın insan gücü ile kaldırılması imkansız. Ya iş makinesi ile götürülecek ya da burada duracak" diye konuştu.