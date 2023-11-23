Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu
Erzurum'da dağdan kopan kaya parçası, 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evin önüne düştü. Aile sadece birkaç santimetre ile korkunç bir ölümden şans eseri kurtuldu.
Erzurum'un Oltu ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, bir ailenin yaşadığı evin önüne düştü. B.Y., balkonun büyük bölümününün yıkıldığını belirterek, "Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
Kırsal Çengelli Mahallesi'nde, 20 Kasım'da saat 02.30 sıralarında dağdan kopan kaya parçası, mahalle muhtarı B.Y.'un müstakil evinin önüne düştü. 5 kişilik aile büyük bir gürültü ile uyanırken, kaya parçası balkonda hasara neden oldu. 50 hane, 250 nüfuslu Çengelli Mahallesi'nde kaya düşmeleri nedeniyle güvenli bölgelerde 1990'da 26, 2008'de de 14 ev yapılarak hak sahiplerine verildiğini belirten Yeşilyurt, 35 evin daha tehlike altında olduğunu söyledi.
Evli ve 3 çocuk babası B.Y., "Uyuyorduk. Evimiz beşik gibi sallanınca deprem oluyor diye uyandık. Eşim, kızlarım N.(23), S.(21) ve N.(12) dışarı çıktık. Evin dış kapısının önündeki balkonda, dağdan kopup gelen büyük bir kaya duruyordu. Balkonun büyük bir bölümünü yıkarak durmuş. Eve isabet etse hepimiz ölürdük. Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz. Gece artık bize uyku yok. Düşen, neredeyse otomobil büyüklüğündeki kayanın insan gücü ile kaldırılması imkansız. Ya iş makinesi ile götürülecek ya da burada duracak" diye konuştu.
Kayaların tehdit ettiği 35 evin bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen B.Y., "Yağan yağmur ve erilen kar suları toprağı yumuşatınca yerinden oynayan büyük kayalar, köyümüze bir bomba gibi düşüyor. Gidecek yerimiz yok. Her gece evimizde ölümü beklemek istemiyoruz. Çocuklarım okula gidiyor. Gece korkudan ne ders çalışabiliyor ne de uyku uyuyabiliyorlar. Mahallemiz bir katliama şahit olmadan devlet büyüklerimizin önlem almasını istiyoruz" dedi.