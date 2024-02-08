Fagradalsfjall yanardağı coştu! 2 ayda 3'üncü kez patladı

Milletvekili Gisli Olafsson, geçtiğimiz aylarda 2 kere patlayan ve Grandavik kasabasının tahliye edilmesine neden olan Fagradalsfjall yanardağının yeniden patlaması hakkında, “Patlama, Reykjanes yarımadasında GMT saatiyle 06.00'dan hemen sonra başladı. Bu sefer Aralık ayındaki patlamadan biraz daha kuzeyde ve Grindavik kasabasından daha uzakta” ifadelerini kullandı.