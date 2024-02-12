Fahiş kira artışları için 3 yeni formül masada
Türkiye'de son 3 yıldır süren ve artık tamamen bir barınma krizine dönüşen kira artışlarıyla ilgili olarak AK Parti iktidarı 3 yeni formülü masaya getirmeye hazırlanıyor... Bakan Şimşek "orta vadede" diyerek 3 düzenlemenin haberini verdi...
Türkiye'de koronavirüs pandemisi sonrası başlayan dövizdeki kur krizi, yüksek enflasyon bozulan ekonomik dengeler sonrası başlayan ve yıllardır ev sahipleri ile kiracılar arasında cinayetlere bile yol açan barınma krizi için iş işten geçtikten sonra yeni adım haberi geldi..
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.
Buna göre 2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin, 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.
Şimşek ayrıca eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7,91'e, kasım ayında yüzde 5,97'ye ve aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğinin altını çizdi.