Fahiş kira artışları için 3 yeni formül masada

Türkiye'de koronavirüs pandemisi sonrası başlayan dövizdeki kur krizi, yüksek enflasyon bozulan ekonomik dengeler sonrası başlayan ve yıllardır ev sahipleri ile kiracılar arasında cinayetlere bile yol açan barınma krizi için iş işten geçtikten sonra yeni adım haberi geldi..