Fahiş kiraları gören bu ile kaçtı! 500 TL'ye bile kiralık yer var!

Kar amacı gütmeden ve kamuyu da zarara uğratmadan aylık kira bedellerini meclis kararıyla düşük tuttuklarını ifade eden başkan Özdem, şunları kaydetti:

"Yerli esnafımıza bir sözümüz vardı maliyetine çok kar amacı gütmeden kamuyu zarara uğratmadan 'Sizleri dükkan sahibi edeceğiz' dedik. Onları dükkan sahibi ettik, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer hemşehrilerimizle ilgilide ve dışarıdan gelecek hemşerilerimizle ilgilide belediye meclisimize de teşekkür ediyorum. Şöyle bir karar aldık. Ön cepheler 2 bin lira önce cephelerde bin 500 lira olarak yani günlük neredeyse inşallah da herkes bırakır cumhurbaşkanımız da üzerinde çok duruyor. İnsan hayatını olumsuz etkileyen bir sigara paketi fiyatına biz burada dükkan imkanı sunuyoruz."