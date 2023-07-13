Fahiş kiraları gören bu ile kaçtı! 500 TL'ye bile kiralık yer var!
Megakent İstanbul'da ev ve dükkan kira fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı bazı esnaf, üretim maliyetlerini düşürmek için rotasını Kırıkkale'nin Delice ilçesine çevirdi.
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından başta megakent İstanbul olmak üzere birçok şehirde ev ve iş yerlerinde kira fiyatları fahiş oranda yükseldi. İstanbul ve Kocaeli'de yaşayan bazı küçük ve orta ölçekli esnaflar, üretim maliyetini düşürmek için rotasını Kırıkkale'nin Delice ilçesine çevirdi. Büyük şehirlerden göç eden esnaf, belediye tarafından yaptırılan sanayi sitesindeki sıfır doğal gazlı dükkanları bin 500 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla kiralama fırsatı buluyor. Dükkanlarında faaliyete geçen esnaflar, fahiş kira artışlarından kurtularak üretim maliyetlerini de düşürmüş oldu.
İHA'nın haberine göre Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanların kira bedelinin günlük bir paket sigara fiyatı ile eş değer olduğunu belirterek, ilçeye yatırım yapmak isteyen esnaflara da her daim destek olacaklarını söyledi.
Kar amacı gütmeden ve kamuyu da zarara uğratmadan aylık kira bedellerini meclis kararıyla düşük tuttuklarını ifade eden başkan Özdem, şunları kaydetti:
"Yerli esnafımıza bir sözümüz vardı maliyetine çok kar amacı gütmeden kamuyu zarara uğratmadan 'Sizleri dükkan sahibi edeceğiz' dedik. Onları dükkan sahibi ettik, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer hemşehrilerimizle ilgilide ve dışarıdan gelecek hemşerilerimizle ilgilide belediye meclisimize de teşekkür ediyorum. Şöyle bir karar aldık. Ön cepheler 2 bin lira önce cephelerde bin 500 lira olarak yani günlük neredeyse inşallah da herkes bırakır cumhurbaşkanımız da üzerinde çok duruyor. İnsan hayatını olumsuz etkileyen bir sigara paketi fiyatına biz burada dükkan imkanı sunuyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sanayi sitesi yapımında büyük katkılarının olduğunu anlatan Özdem, "Sağ olsun sayın cumhurbaşkanımızın da bizlere çok büyük katkıları oldu. Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte burada ortak proje gerçekleştirdik. 4 milyon lira kadar Ahiler Kalkına Ajansı'ndan destek aldık. Yaklaşık 10 milyon kadarını da belediye öz kaynaklarından hiç bir borçlanma yapmadan sanayimizi yaptık" dedi.