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Fahriye Evcen'den ''Hoş geldin Yaz'' notuyla yeni pozlar

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu sefer sosyal medya hesabında yaz aylarına ait pozlarını paylaştı. Evcen, paylaştığı görsellere "Hoş geldin Yaz" notunu ekledi.

Fahriye Evcen'den ''Hoş geldin Yaz'' notuyla yeni pozlar - Resim: 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncudan yaz pozları geldi.

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Fahriye Evcen'den ''Hoş geldin Yaz'' notuyla yeni pozlar - Resim: 2

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturmuşlardı.

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Fahriye Evcen'den ''Hoş geldin Yaz'' notuyla yeni pozlar - Resim: 3

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift geçtiğimiz yıl ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Fahriye Evcen'den ''Hoş geldin Yaz'' notuyla yeni pozlar - Resim: 4

Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa yaz pozlarını paylaştı.

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