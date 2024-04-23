Fahriye Evcen'den ''Hoş geldin Yaz'' notuyla yeni pozlar
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu sefer sosyal medya hesabında yaz aylarına ait pozlarını paylaştı. Evcen, paylaştığı görsellere "Hoş geldin Yaz" notunu ekledi.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncudan yaz pozları geldi.
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturmuşlardı.
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2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift geçtiğimiz yıl ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
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Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa yaz pozlarını paylaştı.
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