Faizler arttı, satışlar dibi gördü: İşte konut fiyatlarında son durum
Yüksek faiz oranları nedeniyle konut satışlarındaki düşüş devam ederken emlak sektöründen konuya ilişkin açıklama geldi.
Türkiye'de kredi ile konut almak da vatandaş için hayal oldu. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021'den bu yana en düşük aylık satış oldu.
Yılbaşından beri konut satışlarının bir hayli düştüğünü söyleyen Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, bunun başlıca sebepleri arasında konut kredi faizlerinin yüksekliği olduğunu belirtti. Canpolat, "Vatandaşlarımız konut kredisiyle alım yaptığı için konut kredi faizlerinin çok yükselmesinden kaynaklı konut kredisi çekemiyorlar. Mesela, bir milyon TL konut kredisi kullandırdığımızda aylık geri ödemesi 32 bin TL civarında olduğu için ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Vatandaş krediye başvuramıyor" dedi.
Konut satışlarında yaşanan düşüşe rağmen fiyatların stabil kaldığına dikkat çeken Canpolat, "Konut fiyatlarında artış olmuyor ama düşme de olmuyor. Yani stabil, olduğu yerde sayıyor" diye konuştu.
"UKRAYNA VE RUS UYRUKLU VATANDAŞLARDA BİR TERSİNE GÖÇ BAŞLADI"
Canpolat yabancılara satışlarla ilgili de ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin başlamasıyla orada çalışan Rus personelin Mersin'e gelmesinin, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan etkilenen Ukraynalı vatandaşların da genellikle Antalya ve Mersin'e göç etmesinin konut hareketi yaşattığını ifade eden Canpolat, şimdilerde bu durumun tersine döndüğünü kaydetti.
Bunda hükümetin yaklaşık 5-6 ay önce aldığı kararın etkili olduğunu vurgulayan Canpolat, şöyle konuştu: