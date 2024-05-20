Faizler arttı, satışlar dibi gördü: İşte konut fiyatlarında son durum

"UKRAYNA VE RUS UYRUKLU VATANDAŞLARDA BİR TERSİNE GÖÇ BAŞLADI"

Canpolat yabancılara satışlarla ilgili de ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin başlamasıyla orada çalışan Rus personelin Mersin'e gelmesinin, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan etkilenen Ukraynalı vatandaşların da genellikle Antalya ve Mersin'e göç etmesinin konut hareketi yaşattığını ifade eden Canpolat, şimdilerde bu durumun tersine döndüğünü kaydetti.

Bunda hükümetin yaklaşık 5-6 ay önce aldığı kararın etkili olduğunu vurgulayan Canpolat, şöyle konuştu: