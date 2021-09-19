''Falcı bana 'seni aldatıyor' dedi boşanıyorum''

Çocuklarının velayetini istedi Çiftin arasındaki iletişimsizlik ayrı yaşadıkları dönemde daha da arttı. Eşiyle ilgilenmeyen Mihriban Hurmacı, çocuklarını da ihmal ediyordu. Bu durum Özer Hurmacı için evliliği çekilmez hale getirdi. Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Kıskançlık boşanma sebebi olabilir Özlem Alp (Avukat): Medeni Kanun ve Yargıtay emsal kararlarına göre aşırı kıskançlık boşanma sebeplerindendir. Sürekli astrolojik öngörülere veya fallara dayanarak gerçekte olmayan olayları varmış gibi kabul edip varsayımlar üzerinden eşlerden birinin diğerine aşırı kıskançlık yaparak psikolojik şiddet uygulaması, Yargıtay’a göre ağır kusur sayılmıştır.