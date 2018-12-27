Falezlerde dehşet anları ! 4 saat boyunca direndi

Ekiplerin çay, sigara, kahvaltı isteklerini geri çeviren T.K. kimseyi yanına yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen genç 3.5 saat süren çalışmalara rağmen ikna olmadı. Zaman zaman duvarın kenarına gelen ve yaklaşılmasıyla tekrar falezlere kendini sarkıtan genç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.