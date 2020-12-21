Fast food zincirinin mide bulandıran gizli bilgileri ifşa oldu!

HAFTADA BİR TEMİZLENİYORMUŞ!

Şirketin kola için kendi şurup tarifini sipariş ettiğini iddia eden Boston'lı kadın, bu yüzden o fast-food zincirinde içilen kolaların biraz daha şekerli ve çok daha tatlı olduğunu ifade etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Michael Ryan, dondurma makinelerinde ise şeker kreması kullanıldığını ve makinelerin haftada bir temizlendiğini iddia etti.