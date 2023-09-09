Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı

Cezayir yönetimi, iki yıl önce komşusuyla bağlarını koparmasına rağmen hava sahasını insani yardım için Fas’a açmaya hazır olduğunu ifade etti. Cezayir cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Fas'ın böyle bir yardım talep etmesi halinde kardeş Fas halkıyla dayanışma içinde insani yardım sağlamaya hazır olunduğu bildirildi. Vatikan'dan Fas'a gönderilen taziye mesajında ise "Papa Francis, bu trajediden etkilenenlerle derin dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor" ifadeleri kullanıldı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "Düşüncelerim, dün gece Fas'ta yaşanan korkunç depremden etkilenen herkesle birlikte. İngiltere, Faslı dostlarımızı desteklemeye hazırdır" dedi.