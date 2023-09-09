Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı
Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 37’ye, yaralananların sayısı bin 204’e yükseldi.
Fas’ın popüler turizm merkezi Marakeş'in yaklaşık 72 kilometre güneybatısında, El-Huz bölgesinde yerel saatle 23.10 sıralarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son yüzyılda görülen en büyük depremde can kaybının bin 37’ye, yaralı sayısının ise bin 24’e yükseldiği bildirildi.
Kurtarma ekipleri kayalarla kaplı yollardan geçerek yıkımın büyük olduğu dağlık bölgelere ulaşmaya çalışıyor.
Cezayir yönetimi, iki yıl önce komşusuyla bağlarını koparmasına rağmen hava sahasını insani yardım için Fas’a açmaya hazır olduğunu ifade etti. Cezayir cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Fas'ın böyle bir yardım talep etmesi halinde kardeş Fas halkıyla dayanışma içinde insani yardım sağlamaya hazır olunduğu bildirildi. Vatikan'dan Fas'a gönderilen taziye mesajında ise "Papa Francis, bu trajediden etkilenenlerle derin dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor" ifadeleri kullanıldı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da "Düşüncelerim, dün gece Fas'ta yaşanan korkunç depremden etkilenen herkesle birlikte. İngiltere, Faslı dostlarımızı desteklemeye hazırdır" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden depremde hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını ifade ederek ülkesinin "gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır" olduğunu belirtti.