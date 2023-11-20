Fatih Sultan Mehmed'in yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu

Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi ile 1390 yılında başlayan şehzadelerin Manisa'ya gelişleri; III. Mehmed'in 1595'te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa'da, II. Murad tarafından Manisa Sarayı inşa edildi. Fatih Kulesi ise Manisa'da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmed tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklendi.