Fatih Sultan Mehmed'in yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu
Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı en büyük saray olarak bilinen Manisa Sarayı'nın günümüze kadar ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi, Kule Müze'ye dönüştürüldü. Müzenin önümüzdeki günlerde ziyarete açılması bekleniyor.
Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi ile 1390 yılında başlayan şehzadelerin Manisa'ya gelişleri; III. Mehmed'in 1595'te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa'da, II. Murad tarafından Manisa Sarayı inşa edildi. Fatih Kulesi ise Manisa'da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmed tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklendi.
Şehzadelerin sancaklarda eğitim alması geleneğinin kalkmasıyla Manisa Sarayı, yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı.
Son olarak Yunan işgalinde de sarayın geriye kalan parçaları yanarak yok oldu, sadece Fatih Sultan Mehmed'in şehzadeliğinde yaptırdığı Fatih Kulesi kaldı.
Yapı, 11 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi'nce Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi ve uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi.