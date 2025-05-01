Fatih'te 3 gecekondu alevlere teslim oldu

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşme Caddesi'ndeki gecekondu da çıktı. Çatıda başlayan yangında alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.