Fatih'te 3 gecekondu alevlere teslim oldu
İstanbul Fatih'te gecekondunun çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 gecekonduya sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 14.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşme Caddesi'ndeki gecekondu da çıktı. Çatıda başlayan yangında alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Ekiplerin sevk edildiği yangında bazı komşular bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekonduda çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sokakta yaşayanların panik anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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