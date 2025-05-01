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Fatih'te 3 gecekondu alevlere teslim oldu

İstanbul Fatih'te gecekondunun çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 gecekonduya sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: DHA
Fatih'te 3 gecekondu alevlere teslim oldu - Resim: 1

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşme Caddesi'ndeki gecekondu da çıktı. Çatıda başlayan yangında alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Fatih'te 3 gecekondu alevlere teslim oldu - Resim: 2

Ekiplerin sevk edildiği yangında bazı komşular bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. 

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Fatih'te 3 gecekondu alevlere teslim oldu - Resim: 3

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekonduda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. 

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Fatih'te 3 gecekondu alevlere teslim oldu - Resim: 4

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sokakta yaşayanların panik anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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