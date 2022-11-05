Fatura borçları için yeni hamle: 1,6 milyar liralık elektrik borcuna yapılandırma geliyor

AK Parti’nin yeni bir enerji paketi üzerinde çalıştığı öğrenildi. 2006’da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından o dönem tahsil edilemeyen 1,6 milyar TL’lik borç için yeni bir yapılandırma geleceği iddia edildi. Bu kapsamda toplamda 6 milyar TL elektrik borcunun olduğu, bugüne kadar 1,6 milyar TL’nin tahsil edilemediği belirtildi.