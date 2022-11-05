Fatura borçları için yeni hamle: 1,6 milyar liralık elektrik borcuna yapılandırma geliyor
Fatura kaynaklı iki bin liranın altındaki icra borçlarının silinmesine ilişkin torba yasanın ardından ikinci bir düzenleme geliyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifte, Fatura borcu nedeniyle icra takibi başlatılan 5 milyon kişinin 2 bin TL ve altındaki icra borçlarının silinmesi de yer aldı. Bu kararın ardından
AK Parti’nin yeni bir enerji paketi üzerinde çalıştığı öğrenildi. 2006’da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından o dönem tahsil edilemeyen 1,6 milyar TL’lik borç için yeni bir yapılandırma geleceği iddia edildi. Bu kapsamda toplamda 6 milyar TL elektrik borcunun olduğu, bugüne kadar 1,6 milyar TL’nin tahsil edilemediği belirtildi.
ANAPARA ÜZERİNDEN 3 YIL TAKSİT
Yenişafak’ta yer alan habere göre, bu borçlardan 1 milyar TL’den fazlası tarımsal sulamaya aitken, 600 milyon TL’lik kısmının ise ölen ya da ortadan yok olan yani, tahsil kabiliyetini kaybetmiş kişilere ait olduğu belirtildi. Hane borçlarının silinebilmesi gündemde. Elektrik borçlarının anapara üzerinden 3 yıllık tahsisle yapılandırılacağı belirtiliyor.
HİDROJENDE AB MODELİ
Ayrıca pakette, hidrojende AB modelinin uygulanması da gündemde. Yapılacak düzenlemeyle hidrojenle ilgili yatırım alanı tahsis edilmiş olacak. Hidrojen özellikle yenilenebilir enerjide gazı kısmen ikame edebilecek bir yakıt olarak ön plana çıkıyor.