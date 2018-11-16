Faturaları hafifletmek için bunları yapın !
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı.
Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz ve elektrik kullanımı artarken, bu durum faturaların da kabarmasına neden oluyor.
Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bir taraftan faturaların düşmesine diğer taraftan da çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekiyor.
Vatandaşlara önerilerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı.