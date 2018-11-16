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  3. 16 Kasım 2018 14:20

Faturaları hafifletmek için bunları yapın !

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı.

Faturaları hafifletmek için bunları yapın !

Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.

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Faturaları hafifletmek için bunları yapın !

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz ve elektrik kullanımı artarken, bu durum faturaların da kabarmasına neden oluyor.

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Faturaları hafifletmek için bunları yapın !

Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bir taraftan faturaların düşmesine diğer taraftan da çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekiyor.

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Faturaları hafifletmek için bunları yapın !

Vatandaşlara önerilerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı.

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