Fay hatlarından sığınaklara... Türkiye'nin dijital haritaları bir tık uzağınızda
e-Devlet üzerinden de erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'ndaki 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların kullanımına açıldı. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda sığınak alanlarından, fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar pek çok alana ilişkin veriler haritalandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT iş birliğiyle geliştirilen yerli veri paylaşım sistemi Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların ve kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu.
Erişime açıldığında 14 bin kullanıcısı olan platformda, kasım ayı itibarıyla bu sayı 400 bini geçti. Kamu kuruluşları için açık olan 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların da erişimine açıldı.
Afet ve acil durum, çevre, enerji ve farklı yatırım alanlarına ilişkin verilerin haritalandığı sistem vatandaşlardan ilgi görüyor.
Vatandaşlar artık yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demir yolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.