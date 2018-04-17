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  3. 17 Nisan 2018 13:10

Fazladan ödenen sigorta primleri geri verilecek

Birden çok işte çalışanların fazladan ödediği sigorta primlerini geri alma imkanı var. Bunun için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.

Fazladan ödenen sigorta primleri geri verilecek



Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor.

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Fazladan ödenen sigorta primleri geri verilecek

Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor.

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Fazladan ödenen sigorta primleri geri verilecek

Çoğunlukla kişi adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılıyor ve ödenen miktarlar SGK’nın kasasında kalıyor. Sigortalıların birçok işyerinde çalışması nedeniyle ödenen primleri, prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, kişinin fazladan ödediği bu parayı geri isteme hakkı doğuyor.

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Fazladan ödenen sigorta primleri geri verilecek

NASIL BAŞVURULUR?

SGK da aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade ediyor. Tavanı aşan kısmın tamamının sadece sigortalı hissesi çalışana ödenebiliyor.

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