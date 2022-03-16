FED faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi! İşte altın, dolar, euro da son durum
Piyasaların günlerdir merakla beklediği faiz kararı FED tarafından duyuruldu. FED faizi beklentiler dahilinde 25 baz puan arttırdı. İşte faiz kararı sonrası piyasalarda son durum.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar sonrası yapılan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya sonraki toplantılardan birinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti.
Fed en son faiz artışını Aralık 2018’de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise politika faizini 0-0,25 aralığına çekmişti.
Fed, ABD’nin 40 yılın zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki yükselişin sürmesi bekleniyor.
ARTIŞLAR DEVAM EDEBİLİR
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.