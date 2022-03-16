FED faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi! İşte altın, dolar, euro da son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar sonrası yapılan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya sonraki toplantılardan birinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti.