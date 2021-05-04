'Feijoa' meyvesi bir ülkeyi ikiye böldü

Zadlo, karantinanın yedinci gününde kapılarına teslim edilen öğle yemeğinde daha önce hiç görmediği bir yiyecek ile karşılaştı. Bu; yumurta şeklinde, çimen yeşili kabukları olan, minik bir avokado gibi görünen ama narenciye gibi, hatta çiçek gibi kokan bir meyveydi.