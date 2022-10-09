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Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta kum yüklü botla çarpışarak kontrolden çıkan petrol tankeri, kıyıdaki restoranlara çarpmadan son anda durduruldu.

Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi - Resim: 1

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta facianın eşiğinden dönüldü. 

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Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi - Resim: 2

Chao Phraya Nehri'nde ilerleyen bir petrol tankeri, kum yüklü botla çarpıştı.

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Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi - Resim: 3

Kontrolden çıkan tanker, nehrin kenarında bulunan restoranlara doğru sürüklenmeye başladı. 

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Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi - Resim: 4

O esnada yaşanan korku dolu anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. 

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