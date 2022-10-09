Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta kum yüklü botla çarpışarak kontrolden çıkan petrol tankeri, kıyıdaki restoranlara çarpmadan son anda durduruldu.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta facianın eşiğinden dönüldü.
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Chao Phraya Nehri'nde ilerleyen bir petrol tankeri, kum yüklü botla çarpıştı.
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Kontrolden çıkan tanker, nehrin kenarında bulunan restoranlara doğru sürüklenmeye başladı.
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O esnada yaşanan korku dolu anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.
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