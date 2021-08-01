Felaketi en iyi anlatan fotoğraf: Orman yangınları uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Uydu fotoğrafları, yangının yarattığı tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi.
Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.
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MSB PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.
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Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.
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