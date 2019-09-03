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  3. 03 Eylül 2019 07:46

Felaketi yaşıyorlar ! NASA yeni görüntüleri paylaştı

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kasırga NASA tarafından görüntülendi.

Felaketi yaşıyorlar ! NASA yeni görüntüleri paylaştı

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

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Felaketi yaşıyorlar ! NASA yeni görüntüleri paylaştı

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Felaketi yaşıyorlar ! NASA yeni görüntüleri paylaştı

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

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Felaketi yaşıyorlar ! NASA yeni görüntüleri paylaştı

Öte yandan ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

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