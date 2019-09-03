Felaketi yaşıyorlar ! NASA yeni görüntüleri paylaştı
Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kasırga NASA tarafından görüntülendi.
Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.
Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.