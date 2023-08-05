Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali

Son durum havadan görüntülendi

Depremlerinin simgelerinden olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi ile şehir merkezinde yer alan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarındaki enkazlar da kaldırıldı. Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı ve 53 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalarda ise işlemler devam ediyor. Depremle yıkılan binaların enkazlarının tamamı kaldırılırken şehirde ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Bölgedeki son durum ise dron ile görüntülendi. Görüntülerde birçok bölgede enkazın kalktığı görüldü.