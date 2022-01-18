Felçli adam koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra yürümeye başladı
Koronavirüsün yarım milyondan fazla can aldığı Hindistan'da, ilginç bir olay yaşandı. Koltuk değneği yardımıyla yürüyebilen 55 yaşındaki adam, koronavirüs aşısından sonra iyileştiğini iddia etti.
Hindistan'da yaşayan 55 yaşındaki Dularch Munda, 2017 yılında geçirdiği bir kaza sonrası felç oldu ve konuşamamaya başladı.
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Dularchand'ın eski fotoğraflarında değnek ve ailesinin yardımı ile yürüyebildiği görülüyor. Ancak koronavirüs aşısı yaptıran adamın hayatı bir anda değişti.
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İddiaya göre Munda, aşı olduktan birkaç gün sonra ayaklarını hissedip yardımsız hareket etmeye başladı.
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Munda'nın yaşadığı durum sonrası doktorlar ilacı tekrar incelemeye aldı.
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