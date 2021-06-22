Fenerbahçe'de büyük transfer sürprizi: Novak'ın yerine dünya yıldızı geliyor
Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahç, teknik direktör ve transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
F.BAHÇE SÜRPRİZ PEŞİNDE
Fenerbahçe'de gelecek yeni teknik direktörle beraber nokta atışı transferler yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim sürpriz bir ismin peşine düştü.
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MESUT'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Kadrosunda bulundurduğu dünya yıldızı Mesut Özil'i transferlerde de etkin olarak kullanmak isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncunun eski takım arkadaşı için harekete geçti.
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HEDEF KOLASİNAC
Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Schalke'de kiralık oynayan ancak bonservisi Arsenal'de olan Sead Kolasinac'ı gündemine aldı.
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TRANSFER ŞARTLARI MASADA
Boşnak yıldızın menajeriyle görüşme yapan yöneticilerin transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi.
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