Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçeli bir taraftarın evindeki televizyonu yumruklarayak pencereden aşağı attığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik derbide lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Fenerbahçe taraftarı, hem teknik heyete hem de yönetime tepki göstermek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. ''Yönetim istifa'' sloganları atan taraftarlar takım otobüsünü taşladı.
Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri ise bir taraftarın maç sonrası verdiği tepki oldu. 3-0'lık skor sonrası sinirlerine hakim olamayan taraftar, evindeki televizyonu yumrukladıktan sonra pencereden aşağı attı.
Yaşananların ardından konuşan taraftar, asıl sinirlenme sebebinin skor değil, maçı birlikte izlediği arkadaşlarının şakalaşmaları olduğunu belirtti.
Öfkeli genç, "Beni Fenerbahçe sinirlendirmedi, Galatasaraylı arkadaşlarım sinirlendirdi." dedi. Bir daha Galatasaraylı arkadaşlarıyla maç izlemeyeceğine dair tövbe ettiğini dile getirdi.