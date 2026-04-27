  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçeli bir taraftarın evindeki televizyonu yumruklarayak pencereden aşağı attığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik derbide lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Fenerbahçe taraftarı, hem teknik heyete hem de yönetime tepki göstermek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. ''Yönetim istifa'' sloganları atan taraftarlar takım otobüsünü taşladı. 

1 / 5
Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri ise bir taraftarın maç sonrası verdiği tepki oldu. 3-0'lık skor sonrası sinirlerine hakim olamayan taraftar, evindeki televizyonu yumrukladıktan sonra pencereden aşağı attı.

2 / 5
Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Yaşananların ardından konuşan taraftar, asıl sinirlenme sebebinin skor değil, maçı birlikte izlediği arkadaşlarının şakalaşmaları olduğunu belirtti. 

3 / 5
Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Öfkeli genç, "Beni Fenerbahçe sinirlendirmedi, Galatasaraylı arkadaşlarım sinirlendirdi." dedi. Bir daha Galatasaraylı arkadaşlarıyla maç izlemeyeceğine dair tövbe ettiğini dile getirdi.

4 / 5