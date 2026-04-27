Fenerbahçeli taraftarın derbi isyanı sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 31. haftasındaki kritik derbide lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Fenerbahçe taraftarı, hem teknik heyete hem de yönetime tepki göstermek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. ''Yönetim istifa'' sloganları atan taraftarlar takım otobüsünü taşladı.