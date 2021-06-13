Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş ile anlaştı: İşte son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan transfer dedikoduları.
Son dakika güne damga vuran transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
COSTA İNDİRİME GİTTİ
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta golcü transferi merak ediliyor. Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a imza atması sonrası Diego Costa'yı gündemine alan Siyah-beyazlılara İspanyol forvetten güzel haber geldi. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü.(Sabah)
FENERBAHÇE KRİTİK 15 GÜN
Spor Arena / Süleyman ARAT - Yeni sezonun tüm rotasının çizileceği dönem başlıyor. 25-26 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurula tek aday olarak gireceği tahmin edilen başkan Ali Koç’un yeni teknik direktörü 21 Haziran’da açıklaması bekleniyor. Ayrıca futbolda gidecek-kalacak oyuncular ve yeni transferler de 15 gün içinde belli olacak.
'KALSIN' RAPORU SONRASI ANLAŞMA
Süper Lig'den çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp de teknik direktör Fatih Terim'in 'Kalsın' raporu sonrasında Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Geride kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi.(Sabah)
SZALAI TURNUVADA İZLENİYOR
Fenerbahçe geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak Macar futbolcunun EURO 2020'de ortaya koyacağı oyun Sarı-Lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir. İngiltere Premier lig ekipleri Leicester City ve West Ham United'ın başarılı oyuncuyu takip etmek için şampiyonaya ekip gönderdiği öğrenildi.