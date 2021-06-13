Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş ile anlaştı: İşte son dakika transfer haberleri

COSTA İNDİRİME GİTTİ

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta golcü transferi merak ediliyor. Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a imza atması sonrası Diego Costa'yı gündemine alan Siyah-beyazlılara İspanyol forvetten güzel haber geldi. İlk yapılan görüşmede 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası isteyen İspanyol oyuncunun menajeri, iki yıllık sözleşme karşılığı maaş isteğini 3 milyon Euro, imza parasını ise 1.5 milyon Euro'ya düşürdü.(Sabah)

FENERBAHÇE KRİTİK 15 GÜN

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yeni sezonun tüm rotasının çizileceği dönem başlıyor. 25-26 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurula tek aday olarak gireceği tahmin edilen başkan Ali Koç’un yeni teknik direktörü 21 Haziran’da açıklaması bekleniyor. Ayrıca futbolda gidecek-kalacak oyuncular ve yeni transferler de 15 gün içinde belli olacak.